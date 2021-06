Fabio Rovazzi torna sulle scene dopo due anni di assenza. Lo youtuber, tramite Instagram, ha annunciato il nuovo singolo con Eros Ramazzotti

Ogni Estate (o quasi). Per Fabio Rovazzi sta diventando un’abitudine uscire allo scoperto in modo ciclico, e quasi sempre “in coppia”. Si può dire che per lo youtuber l’unione fa la forza. A due anni da “Senza Pensieri”, il singolo cantato con Loredana Bertè e J-Ax, l’artista milanese torna sulle scene. Tramite un post pubblicato su Instagram, infatti, quest’ultimo ha annunciato la sua ennesima collaborazione, questa volta con un altro big della musica italiana: Eros Ramazzotti. E così nasce “La Mia Felicità“, il nuovo singolo in uscita il 25 Giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music.

“Dopo 2 anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica.” ha scritto Fabio Rovazzi in un post che lo ritrae insieme al cantante di successi come “Più Bella Cosa Non C’è”. Non è la prima collaborazione tra i due. Ramazzotti, infatti, era stato uno degli artisti a comparire nel videoclip del fortunato brano “Faccio quello che voglio”. Naturalmente, “La Mia Felicità” va a candidarsi a probabile tormentone estivo, aggiungendosi alla lunga lista di duetti e collaborazioni annunciate nelle ultime settimane. Infatti, già “L’Allegria” ha segnato il sodalizio tra Gianni Morandi e Jovanotti.

A queste due tracce, senza dubbio, bisogna aggiungere anche il connubio Baby K – Boomdabash pronto a infiammare l’estate con “Mohicani”. Sicuramente, un altro duo che andrà a calcare i campi della musica italiana quest’estate sarà quello composto da Clementino e Nina Zilli, con “Senorita”. Altre due tracce “in gara” per aggiudicarsi la palma estiva sono “Shimmy Shimmy” di Giusy Ferreri e Takagi & Ketra e poi addirittura l’insolito trio composto da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro con “Mille”. Estate rovente.