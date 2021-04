Messi resta al Barcellona. La Pulce rinnova, ma ad una condizione

- Consigliato per te -

La decisione di Messi fa gioire i tifosi Blaugrana. La Pulce resta al Barcellona riducendo di netto il suo stipendio ma pone una condizione

Le storie belle non finiscono tanto facilmente e quella tra il Barcellona e Leo Messi è forse una delle più belle di tutte. Stando a quanto afferma l’emittente televisivo TVE, l’argentino pare abbia deciso di voler restare il Blaugrana anche il prossimo anno.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornale Leo Messi pare abbia deciso di ridurre considerevolmente il suo stipendio per venire in contro al club. Il fuoriclasse argentino ha però chiesto espressamente una garanzia: che la squadra rimanga competitiva e che gli venga garantito un contratto a lungo termine in modo da poter rimanere al Barcellona anche dopo il suo ritiro. I tifosi possono continuare a sognare in grande. La volontà di Messi di voler continuare in Blaugrana con una squadra competitiva fa capire che la volontà della Pulce è quella di continuare a vincere e giocare ad alti livelli.

- Consigliato per te -

Leo Messi calca l’erbetta dei campi di Barcellona ormai dal lontano 2000 quando, appena tredicenne, venne ingaggiato nella cantera blaugrana. Nel 2003 debutta in prima squadra e comincia a scrivere la storia conquistando ben 6 Palloni d’Oro, 4 Champions League e 10 campionati spagnoli.