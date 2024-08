Meteo Campania: stop all’estate, arrivano i temporali e calano le temperature

di Redazione ZON

Un fronte di aria fredda d’origine polare scaccerà il caldo africano che ormai da settimane attanaglia l’Italia. Tra domenica e lunedì infatti, si assisterà ad generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutte le regioni, Campania compresa, associato ad un marcato calo delle temperature che, almeno per qualche giorno, ritorneranno nelle medie tipiche del periodo. Per quanto riguarda la Campania, già a partire da domenica sono attesi rovesci ed acquazzoni tra le province di Napoli, Avellino e settori settentrionali del salernitano, ma è dalla tarda serata e nella notte di lunedì che si concretizzerà il peggioramento più concreto. In questo frangente infatti, tutte le province sperimenteranno condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. La giornata proseguirà all’insegna della variabilità con timide schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti in grado di recare nuovi temporali. La giornata di martedì sarà ancora instabile con acquazzoni e temporali, specie durante le ore pomeridiane. Da mercoledì dovremmo assistere ad una rimonta dell’alta pressione con un graduale miglioramento del tempo. Le temperature subiranno una drastica diminuzione a partire dalla giornata di domenica mentre saranno in graduale ripresa a partire da mercoledì.

Meteo Napoli: sul capoluogo Partenopeo è atteso un generale peggioramento del tempo a partire dalla giornata di domenica quando tra mattina e pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità. Instabile con rovesci e temporali tra lunedì e martedì.Migliora da mercoledì. Temperature in calo, massime non superiori ai 29°C/31°C fino a mercoledì.

Meteo Salerno: la città d’Ippocrate sarà interessata dall’arrivo di aria fresca ed instabile a partire dalla tarda serata di domenica. Tra lunedì e martedì infatti, sono attese condizioni di tempo instabile con rovesci e temporali, intervallati da pause soleggiate. Migliora da mercoledì. Temperature in calo ad inizio settimana, massime non superiori ai 28°C/30°C.

Meteo Caserta: sulla città di Caserta è atteso un peggioramento del tempo a partire dalla tarda serata di domenica. La giornata di lunedì infatti sarà spesso instabile con rovesci e temporali intervallati da pause soleggiate. Martedì persisterà ancora una residua instabilità mentre da mercoledì è atteso un netto miglioramento del tempo. Temperature in calo, massime non superiori ai 30°C fino a martedì.

Meteo Benevento: Un graduale peggioramento del tempo è atteso sulla città di Benevento a partire dalla tarda serata di domenica. Tra lunedì e martedì infatti, le condizioni meteo saranno spesso instabili con rovesci e temporali, intervallati da pause soleggiate. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Minime fino a 16°C/17°C tra martedì e mercoledì.

Meteo Avellino: Sul capoluogo Irpino è atteso un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla tarda serata di domenica. Ad inizio della prossima settimana infatti, sono attesi rovesci e temporali, anche intensi, intervallati da pause soleggiate. Un graduale miglioramento del tempo è previsto dalla giornata di giovedì. Temperature in calo, massime non superiori ai 32°C fino a mercoledì.

Le previsioni meteo sono a cura del Meteorologo e responsabile degli eventi scientifici Gaetano Genovese di 3BMETEO.