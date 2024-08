Salerno, controlli straordinari dei Carabinieri: due patenti ritirate nella notte e un arresto

di Redazione ZON

Nella notte scorsa, a Salerno, i Carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio nell’ambito del “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030” sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accrescere l’efficacia dei controlli alla circolazione stradale nel rispetto delle norme “salva vita”.

Per l’occasione è stato impiegato un laboratorio mobile con personale medico specializzato agli accertamenti delle condizioni di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, mentre per la verifica della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di bevande alcoliche il controllo dei Carabinieri con l’utilizzo di etilometro ha visto anche l’impiego di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni cittadine. Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a controllo 19 veicoli, identificate 26 persone, di cui 2 risultate positive al drug test, con ritiro immediato di patenti di guida ed il deferimento ai sensi dell’art.187 del codice della strada per avere guidato in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Infine, durante il servizio di controllo del territorio urbano una persona è stata tratta in stato di arresto per aver lasciato senza autorizzazione la propria abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari.