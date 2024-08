Oroscopo Paolo Fox, domenica 18 agosto 2024: Ariete indeciso

Ariete In amore stai temporeggiando, non sai scegliere tra due persone ma dovresti. Gli accordi sul lavoro in questo periodo sono decisivi per il tuo futuro. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà

Toro Buono l’umore, non sei più arrabbiato, forse hai perdonato qualcuno. Belle novità sul lavoro. Date il massimo per ottenere grandi risultati. Non prendetevela se qualcosa non va subito secondo i piani.

Gemelli Hai voglia di dimenticare una discussione avvenuta in questi giorni. Sul lavoro sei più forte oggi, sfrutta questa occasione. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Cancro Se stai vivendo due storie fai attenzione alle difficoltà che questo potrebbe comportare. In ufficio sei deconcentrato, hai poca voglia di lavorare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Leone Una persona ti riavvicinerà, tu non sai se crederla sincera. Se devi discutere con qualcuno in ufficio fallo oggi, avrai la risposta pronta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Vergine Esci e vai nei posti giusti questa sera, potresti incontrare qualcuno di interessante. Sul lavoro telefonate importanti. Fate valere il vostro valore e le capacità di cui siete pieni.

Bilancia La Luna entra nel tuo segno, è un buon giorno per l’amore. Chi ha un’attività commerciale sarà fortunato oggi. Rimboccatevi le maniche e vedrete che il vostro successo sarà grande.

Scorpione L’amore non è competizione, dovresti metterti in discussione qualche volta, oggi è il giorno giusto. Sul lavoro prova a esporti, ma con estrema calma. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Sagittario In amore la Luna è favorevole, inizia a uscire! sul lavoro buone opportunità di crescita. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche e non state sempre a mugugnare.

Capricorno Una persona tornerà da te, scegli bene se farla entrare di nuovo nella tua vita. Sul lavoro avrai una discussione con un collega, la calma è la virtù dei forti. Ottime opportunità di successo.

Acquario Questa sera potrai rilassarti e farai pace con il tuo partner per una discussione avuta di recente. A lavoro procedi con calma. Ottime opportunità di successo in ogni campo.