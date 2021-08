Meteo, l’Italia non ha tregua: temporali in arrivo su tutto il Paese

Meteo Italia: su tutto il Paese tra lunedì 16 e martedì 17 agosto 2021 arriverà la burrasca post-Ferragosto, una vera e propria tempesta

In Italia l’anticiclone africano Lucifero lascerà il posto a un clima decisamente diverso, da lunedì 16 agosto le previsioni meteo cambiano: si passerà a temporali, nubifragi, grandinate e bombe d’acqua. Tutto a causa di una tempesta che, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare dal Nord Europa e porterà anche la neve a 3mila metri.

Dopo il caldo dell’anticiclone africano Lucifero che attanaglierà l’Italia fino a Domenica 15 compresa, giorno di Ferragosto, poi tutto crollerà: dal sole caldissimo al pericoloso maltempo.

Invece dal 18-19 agosto, l’estate proverà a farsi sentire con un aumento delle temperature soprattutto al Sud dove torneranno valori prettamente estivi fino a 35°C-36°C. Al Nord sarà invece difficile tornare al caldo dopo questi temporali.

“Tra lunedì 16 e martedì 17 agosto arriverà su tutta l’Italia la classica burrasca di Ferragosto – spiegano gli esperti –, una vera e propria tempesta. È infatti previsto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubifragi, sia su Alpi, Pre-Alpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud”.

In queste ore in Italia l’anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie per raggiungere il nostro Paese: quella appena iniziata sarà la settimana più calda dell’estate 2021, con temperature che potranno raggiungere i 47-48 C al Sud. Le temperature sono aumentate anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori alti a differenza del Sud.