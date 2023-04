Maltempo a Pasqua: meteo instabile fino a domenica, freddo e piogge in molte regioni

di Chiara Gioia

Un ritorno del clima invernale durante la settimana di Pasqua. Diverse le regioni che saranno colpite dal maltempo. Correnti fredde e condizioni meteo instabili insistono sull’Italia, con fasi soleggiate alternate a momenti nuvolosi e piovosi: in particolare sono attese nuove piogge già oggi, soprattutto al Centro-Sud, e poi ancora giovedì all’estremo Sud e venerdì al Nordovest; a causa delle temperature insolitamente basse non mancheranno delle nevicate su Alpi e Appennino.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta rimane al momento incerta, anche se lo scenario più probabile mostra una situazione caratterizzata condizioni meteo instabili, specie al Centro-Sud, per una perturbazione in transito sull’Italia.

Le previsioni meteo per oggi 5 aprile

Oggi prevalenza di bel tempo al Nord. Nuvole sul resto d’Italia: piogge isolate su Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia; neve sulle zone appenniniche oltre 500-1000 metri.

Temperature minime in calo quasi ovunque, possibilità di gelate anche in pianura al Centro-Nord; massime in ulteriore calo e ovunque al di sotto della norma. Valori massimi in calo al Sud e in Sicilia. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domani

Domani, Giovedì 6 aprile, alternanza tra sole e nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali: piogge isolate su Puglia, Calabria e Sicilia, con delle nevicate oltre 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est e nelle regioni centrali. Ventoso al Sud per venti di Maestrale.