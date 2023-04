Arrestato Donald Trump per il caso Stormy Daniels: sono 34 i capi d’accusa per l’ex Presidente

di Chiara Gioia

Un arresto da molti atteso, ma che ha comunque sconvolto un intero Paese. Nella giornata di ieri l’ex Presidente americano Donald Trump è stato dichiarato in arresto dopo l’incriminazione per il caso Stormy Daniels. Dopo l’arrivo in Tribunale e la sua dichiarazione da “non colpevole”, l’ex capo di Stato finirà dietro le sbarre. Il tycoon è però accusato, tra le altre cose, anche di aver pagato un’altra donna e di cospirazione per minare integrità del voto del 2016.



Un evento senza precedenti per l’America: è infatti la prima volta che un ex presidente finisce sotto inchiesta penale. Si contano in totale 34 capi d’accusa, tra i quali vi sarebbe anche quello di cospirazione. Secondo il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, che ha letto all’ex presidente i capi di accusa, un custode della Trump Tower ha ricevuto 30 mila dollari per non parlare di un “bambino nascosto” sul quale pretendeva di avere informazioni; una donna che si presentava come ex amante ha ricevuto 150 mila dollari.

Niente manette ai polsi, ma Donald Trump avrebbe chiesto espressamente la foto segnaletica che però non ha ottenuto. Partito ieri dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il tycoon ha trascorso la notte in una delle Trump Towers della Grande Mela, tra la 57esima e la Quinta, e si è poi diretto alla Manhattan Criminal Court, dove, come da copione, eviterà il trattamento riservato ai criminali comuni. L’ex presidente è stato rilasciato senza restrizioni pre-giudiziarie. La prossima udienza è stata fissata il 4 dicembre del 2023, mentre il processo potrebbe iniziare a gennaio 2024. Lo ha detto il giudice.

“Mi arrestano, è incredibile. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America” aveva dichiarato Donald Trump sul social Truth poco prima del suo ingresso. Poco prima di quello che in inglese è chiamato arraignment lo stesso Trump aveva pubblicato un post sulla piattaforma Truth in cui chiedeva che il processo fosse spostato a Staten Island, dove è più alta la percentuale di repubblicani: “Sarebbe un luogo molto più sicuro e giusto. La figlia del giudice che mi accusa (Juan Merchan, ndr) ha lavorato per Kamala Harris e alla campagna Biden-Harris. Corte di canguri“.