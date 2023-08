Michela Murgia: oggi l’addio alla Chiesa degli Artisti a Roma

di Antonio Jr. Orrico

Un addio che sarà assolutamente doloroso. I funerali di Michela Murgia, nota scrittrice scomparsa lo scorso 10 Agosto all’età di 51 anni, saranno celebrati nella chiesa degli Artisti sita in piazza del Popolo a Roma. Lo scorso Maggio, l’autrice aveva annunciato di essere malata e di avere un tumore al rene al IV stadio con metastasi diffuse. Alla cerimonia sarà presente tutta la sua famiglia queer.

Quest’ultima è composta da suo marito, Lorenzo Terenzi, sposato in matrimonio con articulo mortis, i suoi figli dell’anima e tante altre persone, donne e uomini, legati alla scrittrice. Sono attesi anche amici e colleghi.

Gli stessi familiari saranno assistiti da tutti coloro che la conoscevano. L’orario di inizio dei funerali di Michela Murgia è fissato alle 15.30. Malata da tempo di tumore, la scrittrice aveva deciso di non sottoporsi a cure specifiche, essendo di fatto non operabile. Nella giornata di ieri sono stati tanti i messaggi di cordoglio, proveniente da personaggi della cultura, dello spettacolo e della politica, compresi i rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal premier Giorgia Meloni.

La Murgia era una personalità italiana di spicco. Scrittrice e attivista femminista, si è fatta conoscere con “Il mondo deve sapere“, un racconto tragicomico e autobiografico sulla sua esperienza di centralista per un call center nato come un blog e pubblicato come un libro, poi divenuto anche spettacolo teatrale e un film, Tutta la vita davanti, con la regia di Paolo Virzì.

Negli ultimi anni della sua vita Michela Murgia ha avuto un ruolo importante nel dibattito pubblico. Ha rappresentato un punto di riferimento in relazione al femminismo e la lotta contro le diseguaglianze di ogni tipo.