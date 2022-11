Migliori scuole d’Italia, la classifica di Eduscopio

L’osservatore Eduscopio ha pubblicato, anche per l’anno 2022, la classifica delle migliori scuole del nostro Paese per ogni grande città. Per quanto riguarda le due città più importanti, Roma e Milano, le scuole giudicate migliori durante l’ultimo rilevamento sono rispettivamente il Liceo Classico “Giulio Cesare” e il “Banfi” di Vimercate.

Secondo TGCom24, per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole in tre anni scolastici (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019): si tratta quindi di studenti che hanno sostenuto la Maturità prima della pandemia. Non sono solo i Licei ad essere studiati ed analizzati da Eduscopio ma anche gli Istituti tecnici che, nonostante si pongano l’obiettivo di formare direttamente per il mondo del lavoro, sfornano comunque un grande numero di studenti universitari che decidono quindi di completare un percorso accademico.

Per quanto riguarda Napoli, il miglior Liceo Classico si rivela essere il “Publio Virgilio Marone” mentre per quanto riguarda lo Scientifico il numero 1 è il Liceo “Giuseppe Mercalli”.