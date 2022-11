Mondiali in Qatar, rilasciato il famoso “invasore” italiano Ferri

Durante la partita Uruguay-Portogallo andata in scena ieri sera durante l’edizione dei Mondiali in corso di svolgimento in Qatar c’è stata un’invasione di campo durata pochi secondi che ha visto coinvolto un italiano, l’ormai famoso “invasore” Mario Ferri.

Una lunga cronologia di scorribande nei campi di tutto il mondo, durante l’ultima avventura il nostro connazionale è stato ripreso con in mano una bandiera della pace. Un chiaro riferimento ai tempi agitati che corrono e anche un inno di difesa nei confronti dei diritti civili ancora negati in molti paesi del mondo, incluso quello che sta ospitando in questo momento la competizione più importante del mondo del calcio. Diritti civili, un tema del quale si parla troppo poco e che andrebbe invece riportato in auge in occasioni così mediatiche come può essere il Mondiale di Calcio.

Tornando al nostro Ferri, soprannome “Falco”, le autorità locali lo hanno rilasciato senza ulteriori provvedimenti come auspicato anche da un giocatore presente in campo, il portoghese Neves: “Sappiamo cosa sta succedendo intorno a questa Coppa del Mondo. Certo, siamo con loro, anche con l’Iran, le donne iraniane. Spero che non accada nulla a questo ragazzo perché capiamo il suo messaggio“. Ferri è già noto per invasioni con messaggi politici e sociali: durante i Mondiali in Brasile aveva compiuto una delle sue incursioni con una maglia che recitava “Salvate i bambini delle favelas”.