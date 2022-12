Mihajlovic: ecco il commovente addio della moglie

Su Instagram, Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha pubblicato dei versi di Shakespeare per il marito. La coppia era sposata da ventisei anni

Un’ode a chi non c’è più e a chi ha passato ventisei anni della sua vita insieme. Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ha atteso un po’ di tempo prima di pubblicare qualcosa a proposito della prematura scomparsa di suo marito, avvenuta ieri all’età di 53 anni. L’uomo ha affrontato la malattia da cui era affetto con coraggio e una forza d’animo riconosciuta da tutti. Ora, la moglie ha voluto ricordarlo su Instagram, con un messaggio d’amore e affetto.

“Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.” Questo è stato il commovente messaggio scritto da Arianna Rapaccioni nei confronti di Sinisa Mihajlovic, a cui ha dedicato alcuni versi tratti da “Romeo E Giulietta“, celebre opera di Shakespeare. Un messaggio toccante, commovente, in cui si può percepire tutto l’amore nei confronti di una persona cara.

L’ex tecnico del Bologna, dopo la sua dipartita, ha raccolto tantissimi suoi colleghi, che gli hanno voluto dare l’ultimo saluto durante la giornata di ieri. Da Fabio Capello al ct della Nazionale Roberto Mancini, fino ad arrivare al neo-ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha dichiarato: “Io credo che in una giornata triste come questa sia certamente importante ricordarlo non solo come calciatore o come allenatore ma come lottatore, perché non si abbassi il profilo della forza e del coraggio che Sinisa Mihajlovic ha dimostrato in questi anni nel saper affrontare la malattia, anche con quella sua baldanza e voglia di andare incontro alla vita.“