Sanremo Giovani, la vittoria va a gIANMARIA

gIANMARIA ha vinto Sanremo Giovani con “La Città Che Odi”. Sarà tra gli artisti che accederanno alla gara dei big, dal 7 all’11 Febbraio

Il marchio X Factor come simbolo di garanzia. gIANMARIA, cantante proveniente dalla scorsa edizione di X Factor, si è aggiudicato l’edizione 2022 di Sanremo Giovani. La sua “La Città Che Odi” ha vinto dunque il massimo premio, accedendo così di diritto alla gara dei big della prossima edizione del Festival di Sanremo. A Febbraio, canterà il brano “Mostro” sul palco dell’Ariston.

Il numero dei giovani partecipanti quest’anno è raddoppiato rispetto alla scorsa edizione. Nella lista ci saranno anche i Colla Zio con “Non mi va“, OLLY con “Polvere“, Sethu con “Cause perse“, Shari con ‘Egoista‘ e Will con “Stupido“. I ventidue big annunciati sono tutti già passati dal Casinò della cittadina ligure per presentare i titoli dei brani che porteranno in gara dal 7 all’11 Febbraio prossimi.

Oltre a gIANMARIA, proveniente da Sanremo Giovani, ci saranno anche Mara Sattei, con la sua “Duemilaminuti“, scritta da Damiano David dei Maneskin, Leo Gassmann con “Terzo Cuore“, così come ci sarà il ritorno dei Cugini Di Campagna, con la loro “Lettera 22” scritta da La Rappresentante Di Lista.

Ultimo sarà presente con “Alba“, così come Tananai “Tango“, mentre Madame sarà presente con “Il Bene Nel Male“. Di Paola e Chiara ci sarà “Furore“, degli Articolo 31 “Un bel viaggio” e dell’artista con più presenze al festival, Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)“. Ci saranno poi grandi ritorni, come Gianluca Grignani, Marco Mengoni, Levante e Colapesce Dimartino.