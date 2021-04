Sinisa Mihajlovic potrebbe presto raggiungere gli schermi televisivi. Per l’allenatore serbo è pronta una serie-documentario sulla sua vita

Dopo “Speravo de morì prima”, incentrata sulla vita del campione Francesco Totti, potrebbe essere in lavorazione un nuovo prodotto televisivo sulla vita di un calciatore. Sinisa Mihajlovic potrebbe presto avere una serie-documentario a lui intitolata che narri le gesta dell’uomo e del campione quale è.

Potrebbe interessarti:

Stando a quanto riportato da Eurosport, che cita Di Più Tv, il prossimo protagonista di questo filone narrativo potrebbe essere proprio l’allenatore serbo. Mihajlovic, attualmente allenatore del Bologna ed ex stella di Samp, Lazio ed Inter, è entusiasta dell’idea. La vita del tecnico è già stata raccontata all’interno del libro autobiografico “La partita della vita”. All’interno dell’opera il serbo ha raccontato la scoperta della malattia, la battaglia contro la leucemia e la sua vittoria più bella, per poi passare al tanto agognato ritorno alla vita. Il progetto della serie-documentario si pone come obbiettivo di trasporre in formato televisivo quanto narrato nelle pagine dell’autobiografia.

Stando a quanto trapela dalle fonti vicine al settore, l’allenatore si è già detto entusiasta del progetto. Circolano già diverse indiscrezioni sul ruolo del possibile protagonista: Pierfrancesco Favino. Gli addetti ai lavori del duplice progetto affermano: “Sinisa è entusiasta dell’idea. Tutta la sua storia somiglia a una grande sceneggiatura, è uno che ha vissuto mille vite”,