Robin Gosens potrebbe lasciare l’Atalanta in estate. Sulle sue tracce è partito a fari spenti un club inglese di Champions League

Il calciomercato entra decisamente nel vivo. L’Atalanta potrebbe lasciar partire uno dei suoi gioielli più pregiati proprio nella prossima sessione di mercato. Robin Gosens, esterno tedesco classe 94, pare sul punto di lasciare Bergamo per partire alla volta dell’Inghilterra.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore il club che pare essersi mosso con più convinzione per Robin Gosens sarebbe il Leicester di mister Brendan Rogers. Le Volpi (soprannome dato alla squadra) avrebbero trovato nell’esterno tedesco proprio il profilo ideale a ricoprire il ruolo di centrocampista laterale sinistro nello scacchiere del mister. Le cifre dell’operazione sarebbero superiori a 25 milioni più bonus per l’Atalanta. Continua l’asse di mercato tra l’Atalanta ed il Leicester, quindi. Dopo l’arrivo in Inghilterra dell’esterno di centrocampo Castagne, le Foxes sono pronte a sborsare una cifra considerevole di sterline per assicurarsi le prestazioni di Gosens. La condizione affinché l’operazione vada in porto, però, pare essere la qualificazione del Leicester alla prossima Champions League.

Gosens si prepara ad attraversare un ciclone estivo. Il suo nome, dopo essere stato accostato alla Juventus e all’Inter, vola in Inghilterra in attesa di sapere con certezza le novità sul suo futuro.