Dall’Argentina arriva la notizia di un interessamento del Milan per Nico Gonzalez dello Stoccarda: pronta un’offerta da 20 milioni

Una stagione ancora un bilico ma un post lockdown che ha regalato importanti soddisfazioni ai tifosi milanisti dopo le vittorie contro Roma, Lazio e Juventus. Tra un Europa League da guadagnare e l’assetto tecnico mai così in bilico, c’è chi nel Milan sta provando a programmare la prossima stagione.

Sarà un mercato inedito, sicuramente non scoppiettante, gestito, almeno per il momento, da Paolo Maldini e Fredric Massara: l’ombra di Rangnick incombe ma non è chiaro in quale veste il tedesco entrerà in società.

Si muovono, in ogni caso, i primi fili in sede di calciomercato e, con la permanenza di Ibrahimovic tutt’altro che scontata, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante.

Secondo Fox Sport Argentina, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Nicolas Gonzalez, attaccante argentino dello Stoccarda. Arrivato in Germania nel 2018 dall’Argentinos Juniors, ha saputo mettersi in mostra soprattutto quest’anno nel campionato di seconda divisione.

Con un bottino di 14 gol e 3 assist in 27 partite, il classe ’98 avrebbe convinto il Milan a fare un’offerta importante, di circa 20 milioni di euro, per il suo cartellino.

Un’indiscrezione sudamericana che dovrà essere confermata ma che ribadisce la volontà del club meneghino di investire nel reparto offensivo.

Leggi anche