Milan-Salernitana, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Stadio San Siro, il pubblico potrà assistere a Milan-Salernitana.

I rossoneri arrivano alla sfida contro i campani carichi grazie sia al passaggio del turno in Champions League, sia per i pessimi risultati ottenuti dalle rivali in campionato. Confermato quindi il 3-4-2-1 come modulo di partenza, gli occhi di tutti i tifosi saranno puntati su Rafael Leao, ormai irriconoscibile da troppo tempo.

Per la Salernitana invece la vittoria dello Spezia contro l’Inter rappresenta un campanello d’allarme. La squadra di Paulo Sosa è chiamata a fare risultato anche in uno stadio pesante come la Scala del Calcio.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Milan-Salernitana.

Probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Bennacer, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Bakayoko, Tonali , Pobega, Calabria, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Indisponibilità: Messias. Squalificati: -. Diffidati: Calabria, Giroud, Kalulu, Kjaer, Rebic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Maggiore, Iervolino, Kastanos, Vilhena, Botheim, Bonazzoli, Valencia. Indisponibili: Fazio, Troost-Ekong. Squalificati: -. Diffidati: Bradaric, Vilhena, Piatek.