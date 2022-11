Milan-Salisburgo, le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan di Pioli chiamato al dentro o fuori: a San Siro arriva il Salisburgo e per accedere agli ottavi è necessario non perdere. Due risultati su tre a disposizione del Diavolo non lasciano però sicuri: giocare per non perdere, o per pareggiare, non è mai sinonimo di successo e questo i rossoneri lo sanno, come ribadito dallo stesso Tonali ai microfoni della vigilia.

Le scelte di Pioli

Fuori Messias e Diaz a favore di Rebic e Krunic. Il bosniaco ha vinto il ballottaggio con Diaz e De Kaetelaere perché garantisce maggiore copertura. Uno dei problemi del Milan di inizio stagione sono i troppi gol subiti e Pioli cerca maggiore equilibrio con una mediana più muscolare e con l’esperienza di Kjaer nei due centrali difensivi.

La Probabile Formazione del Milan

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao, Giroud

Dove Vederla

Il match sarà visibile su Amazon Prime Video a partire dalle ore 21.