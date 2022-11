Alex: “L’essere persone ci rende unici. Un termine che collega tutto”

Mano ferma è l’inedito che anticipa il nuovo album di Alex “Ciò che abbiamo dentro”, fuori dal 4 novembre. Un percorso lungo 11 tracce messe insieme da buone sonorità e da una penna interessante – Intervista.

Ci vuole Mano ferma per lasciare attaccati al soffitto della propria camera Sogni al cielo. Mentre Alex scriveva una canzone senza titolo che gli avrebbe fatto guadagnare l’accesso alla scuola più famosa della televisione italiana, vedeva una palma fuori dalla finestra. Oggi quello scenario ha sfondato le pareti della sua stanza, facendo capolino all’interno di una bella storia.

Una storia che riparte da dove è iniziata: Alex è reduce infatti dalla scorsa edizione di Amici di Maria, dove ha ottenuto il quarto posto del podio. Dopo l’EP di esordio “Non siamo soli”, l’artista torna con “Ciò che abbiamo dentro” fuori da venerdì 4 novembre, sotto etichetta 21co e distribuito da Artist First.

Focus sull’album

Il nuovo album include 11 tracce, di cui la prima gli regala il titolo. “Ciò che abbiamo dentro” apre un progetto fatto di piacevoli sonorità pop, scivola senza cadere su brani squisitamente leggeri e alza l’asticella con passaggi corali più ricercati. La penna di Alex muove tutto, nonostante la giovane età, implode di necessità creativa e si circonda di firme di spessore come Fabrizio Fusaro e Saverio Grandi, c’è anche Tony Maiello e il giovanissimo Alessandro La Cava. Non manca Francesco “Katoo” Catitti che per Alex ha già curato la produzione di Sogni al cielo.

La tracklist di “CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO”

Ciò che abbiamo dentro Stelle in Antartide Mano ferma Non ho paura Linea della vita Dire fare curare Quanto pesa la città Titolo di un libro Siamo speciale Torna a casa Noi

Intervista ad Alex

Spesso in un album si insiste nel voler trovare un filo conduttore, in “Ciò che abbiamo dentro”, sembra essere la scrittura ad avere un ruolo chiave. È così?

La scrittura per me è il filo che conduce un po’ dappertutto. In alcuni casi il testo occupa la parte centrale e la melodia è quasi secondaria, come se dovesse adattarsi al senso. In questo album ci sono tracce con cui sono andato più diretto del solito. Come Stelle in Antartide con cui ho voluto sperimentare il mio lasciarmi andare, mettendo da parte la mia riservatezza. Nell’ascolto mi piace lasciare libera interpretazione senza creare condizionamenti.

Dal 4 novembre incontrerai le tue “persone” in occasione dell’Instore tour. Sei molto affezionato a questo termine

Persone è un termine che collega tutti. Mi fa pensare ad individui con connotati fisici ed emotività diverse, con parole e accenti personali e questo aspetto è essenziale. L’essere “persone” ci rende unici e questo universo così intenso lo racconto tutto nell’undicesima traccia, Noi. L’ho scritta io, ma è come se l’avessero scritta loro.

A luglio come promesso, hai aperto il concerto di Ermal Meta a Villa Ada. Potrebbe esserci profumo di collaborazione?

Magari un giorno, perché no? Ci teniamo in contatto e spesso gli mando i miei pezzi solo per avere un suo parere. Il feedback di Ermal Meta per me è davvero importante.

L’indiscrezione di un duetto con Sissi a Sanremo fa sognare i fan. Si tratta solo di rumors?

Le cose vanno un po’ come devono andare. Apprezzo molto Sissi come cantante e un giorno si potrebbe pensare di fare qualcosa insieme. Poi chissà se per Sanremo o per noi. Ripeto, le cose possono andare in tanti modi.

A novembre due eventi Live

Alex sarà impegnato a novembre in due imperdibili eventi live nei club a Roma e a Milano e in contemporanea incontrerà i suoi fan per firmare le copie del nuovo album. L’Instore tour toccherà quattro città italiane, a partire da Torino il 4 novembre.

Gli eventi Live nei club

9 NOVEMBRE ROMA – ATLANTICO

23 NOVEMBRE MILANO – FABRIQUE

Il calendario degli appuntamenti Instore tour:

4 novembre TORINO h 17.30 Mondadori, Via Monte di Pietà

5 novembre FIRENZE h 15.00 Feltrinelli Red, Piazza della Repubblica

6 novembre ROMA h 15.00 Mondadori, Piazza Cola di Rienzo

10 novembre NAPOLI h 17.00 Feltrinelli, Piazza Garibaldi Stazione Centrale

L’album “CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO” è già disponibile per il preorder, anche in versione autografata su Amazon a questo link.