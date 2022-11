Il relax parte dal pavimento: come scegliere il meglio per il terrazzo

Chiunque abbia la fortuna di poter usufruire di un terrazzo sa che la scelta del pavimento è sempre piuttosto complessa e deve tenere conto di numerosi fattori.

Non tutti utilizzano questi ambienti esterni allo stesso modo ed è per questo che la varietà di opzioni e soluzioni disponibili è piuttosto vasta. Il problema tocca più ambiti: quale formato utilizzare, quali materiali e colori scegliere oppure se i decori sono bene accetti.

La consapevolezza della selezione è un valore essenziale per creare uno spazio che permetta momenti perfetti di relax e per dedicarsi alle proprie passioni.

Partire dalle abitudini per trovare lo stile per il pavimento

Prima di pensare ai materiali da utilizzare ed agli stili per il proprio pavimento è fondamentale considerare le nostre abitudini negli esterni.

Possiamo partire ad esempio per i periodi di utilizzo, pensando se passiamo tempo nel terrazzo in tutte le stagioni oppure se preferiamo goderci semplicemente i momenti di calore in primavera ed estate; oppure ancora, possiamo pensare alle nostre passioni, se per esempio desideriamo creare un piccolo angolo di verde in città, oppure se vogliamo un terrazzo sgombro, per esempio per allenarci.

A questo punto possiamo visualizzare il tipo di stile che possiamo avere in mente: minimale, moderno, tradizionale, etc.. Di seguito possiamo capire quale pavimento è l’ideale.

Quando scegliere la terrazza in pietra

La scelta degli effetti per i pavimenti per esterni è molto ampia, come si può evincere dal sito del leader del settore www.iperceramica.it.

Tra questi uno dei più amati è sicuramente il gres porcellanato effetto pietra, di ispirazione naturale. Se si vuole dare subito un richiamo di vita all’aria aperta, questo materiale è quello giusto.

Si può variare tra le diverse tonalità che spaziano dalla luminosità del beige tipico della pietra leccese, fino al grigio della quarzite.

Questa soluzione è pensata per adattarsi a terrazzi di dimensioni differenti: si possono scegliere differenti tra diversi formati, così da trovare l’effetto che meglio rende giustizia a pareti ed arredi.

Anche per i terrazzi di piccole dimensioni ci sono molti espedienti e quindi valorizzare un ambiente importante, dove coltivare le proprie passioni.

Pavimento da esterno in gres effetto legno: pratico e avvolgente

Quando si pensa al parquet, le prime due parole che vengono in mente sono: famiglia ed eleganza. Ma questo materiale è anche molto delicato e non può sicuramente essere utilizzato dappertutto; negli esterni, esposto alle intemperie, sarebbe del tutto sconsigliato scegliere un pavimento in legno.

Se però si desidera riprodurre il fascino di questo materiale, si può prendere in considerazione il gres porcellanato effetto legno: il gres imita diverse finiture, oltre che diversi tipi di parquet.

Per avere una sensazione di calore e di eleganza come una perfetta zona living all’aperto, questa è la scelta giusta: grazie agli abbinamenti più adatti, alla selezione degli elementi d’arredo ideali, è possibile conferire al terrazzo una perfetta atmosfera di vacanza e benessere.

Quali accessori e arredi abbinare al pavimento

Dopo aver trovato la pavimentazione perfetta per il terrazzo, si cercano arredi e accessori, così da accentuare l’atmosfera.

Se si è optato ad esempio per un pavimento in pietra, può essere utile scegliere cuscini colorati e magari condire il resto con qualche lucina colorata, così per creare un perfetto angolo aperitivo per gli amici.

L’effetto legno invece può essere abbinato a sdraio total white, per avere sempre un’esperienza di classe. Il ferro battuto può essere invece un abbinamento adatto ad entrambi gli effetti, ideale per dare un aspetto tradizionale e familiare alla terrazza.