Milan, sondaggio per Florenzi: la proposta rossonera

Il Milan punta Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma. Trattativa avviata con i dirigenti giallorossi: i dettagli dell’offerta

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe pensando ad Alessandro Florenzi per rinforzare la fascia destra, ricoperta attualmente solo da Calabria. I rossoneri hanno avviato i contatti con il giocatore, che accetterebbe la proposta. Il calciatore è in uscita dalla Roma e vorrebbe provare una nuova esperienza in Italia invece di fare nuovamente le valigie per l’estero. Il difensore ha vestito da giovane la maglia del Crotone, prima di indossare quella giallorossa.

Il Milan pensa alla formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, come ad esempio la qualificazione in Champions League e il numero di presenze. La trattativa per il ritorno di Dalot e per Odriozola sono bloccate da tempo e Maldini starebbe pensando di risolvere il problema in questo modo.

Un giocatore d’esperienza farebbe comodo anche per il ritorno in Champions League, dopo ben sette anni dall’ultima volta. Florenzi ha dimostrato anche in Nazionale l’apporto che può dare, a prescindere dai vari infortuni che negli ultimi anni lo hanno bloccato. Ora la palla passa alla Roma, che dovrà decidere se sbloccare la trattativa.