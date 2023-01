Taxi volanti a Milano: quanto costerà volare in città?

Un progetto che vedrà lo spostarsi più di 2000 passeggeri al giorno. E’ il piano ideale che vede come protagonista la città di Milano e i suoi abitanti, in occasione dei i Giochi olimpici invernali del 2026.

Ma già nel 2024 partiranno ufficialmente i lavori per le prime aree dedicate ai taxi volanti. Due vertiporti nelle zone centrali di Milano, Citylife e Porta Romana, e altri due a Linate e Malpensa, consentiranno di lì a un paio di anni di atterrare in aeroporto e raggiungere il centro del capoluogo lombardo via cielo.

L’annuncio è arrivato dal numero uno di Sea, Armando Brunini. Aerotaxi elettrici da oltre 30 milioni di euro complessivi, e un fatturato nel 2030 «intorno ai 13 milioni di euro, con utile di 2 milioni».

Quanto costerà volare a Milano?

Si stima un biglietto da circa 120 euro a testa, per le due persone che il mezzo sarà in grado di trasportare. Il prezzo potrebbe poi calare, raggiungendo gli 80 o i 70 euro. Brunini spiega meglio che le tariffe dovranno essere stabilite dall’operatore di servizio «dal momento che Sea offrirà il vertiporto ma i taxi volanti saranno utilizzati da società apposite».

I posti aumentano

Dopo la fase di sperimentazione, il periodo di assestamento prevederà non solo la discesa dei prezzi a circa 70-80 euro ma anche taxi volanti in grado di trasportare dai 4 ai 6 passeggeri a viaggio, per circa 30-60 chilometri. L’intenzione, secondo quanto spiega ancora il numero uno di Sea, è di «catturare non solo quelli che volano con un jet privato, ma anche gli altri passeggeri. A partire da quelli nei sedili premium dei voli di linea». Motivo per cui anche la compagnia Emirates sarebbe interessata al tipo di servizio «per i suo viaggiatori in classe Business».