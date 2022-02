Milano, emergenza vento: feriti e disagi a causa delle forti raffiche

Le forti raffiche di vento stanno causando notevoli disagi nella città di Milano e gran parte della Lombardia. Per ora, secondo quanto riporta La Repubblica, il bilancio di feriti a causa delle conseguenze delle sferzate è di quattro feriti, tre dei quali gravi: un 76enne è rimasto gravemente ferito a Settala, nel Milanese, in strada Cascina Baialupa, schiacciato da un albero durante le operazioni di potatura. L’uomo ha riportato un trauma cranico, al volto, e alle gambe e la frattura del piede. È stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele.

Sono già 400 gli interventi svolti oggi dai vigili del fuoco per le forti raffiche di vento che stanno investendo l’Italia. “Gran lavoro – scrivono i vigili su Twitter – in Lombardia: maggiori criticità a Milano, Monza, Varese e Como”.

400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei #vigilidelfuoco in #Lombardia: maggiori criticità a Milano, Monza, Varese e Como. Nelle foto l’intervento a Laveno (VA) per il tetto divelto da una scuola [#7febbraio 14:00] pic.twitter.com/gmPxKWiojU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 7, 2022

Il Comune ha chiuso in via precauzionale anche il Castello Sforzesco (più precisamente l’ingresso nei cortili, dato che il lunedì il castello è comunque chiuso alle visite) e anche il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari. Alcune tegole di copertura del Castello Sforzesco sono state divelte dal vento e i Vigili del fuoco sono al lavoro per mettere il luogo in sicurezza: è solo una dei circa cento interventi effettuati finora per fronteggiare i danni causati dal forte vento.

Sempre a Milano si sono registrati danni anche alla rete del trasporto pubblico e i percorsi di sette linee di tram sono state modificate. A Monza con un’ordinanza urgente il sindaco Dario Allevi ha disposto la chiusura totale del Parco e dei due cimiteri cittadini fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche. La decisione è stata presa per il vento forte che ha colpito la città dalle prime ore della mattina con raffiche a carattere di Foehn che stanno raggiungendo i 70-90 km/h e che impongono, quindi, la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi.

Comunque sembra che le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare e quindi non perdurare: su tutto il territorio lombardo si prevede quindi per martedì 8 febbraio cielo sereno, eccetto qualche nube alla notte a ridosso della dorsale alpina. Le precipitazioni saranno assenti, con temperature minime in calo, mentre le massime saranno in calo in pianura e in aumento in montagna.