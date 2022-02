Oroscopo di Paolo Fox Martedì 8 Febbraio 2022: Acquario stanco

Ariete Le stelle dell’Ariete pur se confuse parlano di novità in piedi, un progetto probabile. Facile che voi abbiate già in mente cose da fare; sapete dove andare e con chi relazionarvi; imprese nate un po’ sottotono alla fine dell’anno scorso possono recuperare piano piano. Le giornate di metà settimana aiutano, se vi sentite nervosi e agitati non ve la prendete con le persone che vi circondano.

Toro Oggi la Luna si trova nel vostro segno zodiacale, in genere voi siete il segno della stabilità ed è difficile che vi piacciano cambiamenti repentini però da un paio d’anni, quando Urano ha toccato il vostro segno, state cambiando idea e forse anche le privazioni e le difficoltà di questo ultimo periodo vi hanno spinto a pensare che la vita è una sola e bisogna viverla facendo ciò che si desidera. La vostra nuova situazione planetaria è favorevole secondo l’astrologo.

Gemelli Se avete una discussione in ballo, se ci sono delle problematiche di lavoro da superare, i prossimi tre giorni saranno importanti. Tra mercoledì e venerdì la Luna transiterà nel vostro segno e inizierà a dare delle risposte. In amore cercate di essere un pochino più chiari e attenti ai particolari. Adesso è importante cercare di ritrovare un po’ di stabilità.

Cancro Il segno del Cancro presto uscirà da questa fase di ripensamento e di agitazione. Adesso siete sensibili e molto suscettibili; nessuno come voi riesce ad analizzare nel dettaglio anche le piccole sensazioni che arrivano dall’esterno ma è proprio dal lavoro e dall’amore che sono partite le provocazioni maggiori. Bisogna essere un pochino più sereni.

Leone Il segno del Leone è partito questa settimana con grandi idee ma bisogna dire che c’è qualcosa che non va, forse a livello fisico o forse a livello anche emotivo. Con Sole e Saturno in opposizione vi siete messi in testa di fare delle cose che non avevate mai provato prima d’ora; in amore sembra che siate molto attenti alle parole, forse anche ai comportamenti di una persona che ultimamente non ve la racconta giusta o da cui vorreste avere maggiori conferme.

Vergine Il segno della Vergine deve affrettarsi oggi a fare le cose più importanti: la parte centrale di questa settimana potrebbe essere soprattutto per chi ha un ruolo di comando oppure lavora in una società, di lieve agitazione soprattutto se avete idee diverse da quelle che gli altri propongono. Se dovete affermare la vostra volontà da questa sera fino a venerdì ci vuole un po’ di pazienza proprio nei rapporti con gli altri.

Bilancia La Bilancia sta cercando di fare il punto della situazione e non è facile perché l’equilibrio manca e in certi rapporti addirittura è tornata una certa apatia; è importante far passare il tempo, si dice che il tempo sia galantuomo e quindi se ancora non avete avuto quelle risposte che volevate Marzo sarà un mese che inizierà a dare qualcosa di più. Certo è che sul lavoro in amore sono capitate delle cose che non vi aspettavate, forse dei tagli, dei cambiamenti che adesso dovete affrontare con coraggio.

Scorpione Lo Scorpione sente che fisicamente qualcosa non va, è l’effetto di questa Luna opposta da ieri, un po’ particolare per il vostro umore. Certo è che tutto quello che state facendo adesso può portare verso un futuro migliore. State pensando che tutto sommato non vi dispiacerebbe cambiare vita e fare qualcosa di diverso magari anche pensare ad un trasferimento. In amore ci sono buone complicità, chi non ha una storia deve cercare.

Sagittario Per il Sagittario attenzione perché tra oggi e venerdì qualche momento di tensione ci sarà ma vi piace vincere le sfide. Nell’ambito del lavoro e delle relazioni con altri avete sempre una carta in più da giocare, il vostro fascino aiuta. Molte persone vi seguono e capiscono che siete coraggiosi. Adesso avete proprio bisogno di ottenere consensi ed è probabile che entro venerdì possiate definire qualcosa di importante.

Capricorno Per il Capricorno questa è una fase di transizione per cui l’astrologo consiglia di approfondire tutti i rapporti importanti. È il caso di stringere patti a lunga scadenza perché sappiamo che tra maggio e giugno ci sarà qualcosa che che salto o che cambia nella vostra vita. In amore per fortuna le stelle sono molto più tranquille e spingono vero nuove considerazioni.

Acquario L’Acquario è molto stanco ma anche piuttosto creativo. Se c’è una cosa che voi nati del segno possedete in larga misura è proprio questa vena di follia e creatività che porta ad elaborare nuove strategia e vi porta lontano. Anche coloro che hanno un’attività in proprio magari possono cambiare, desiderano al più presto iniziare un nuovo progetto. Adesso avreste bisogno di complici e non di oppositori.