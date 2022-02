Blanco annuncia le nuove date estive del Blu Celeste Tour

All’indomani della straordinaria vittoria alla 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, Blanco annuncia oggi le date estive del Blu Celeste Tour che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners,lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani.

Le date estive annunciate oggi invece partiranno da Locarno (18 giugno – Connection Festival) toccando poi Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival)L’Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest) Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

Blanco inoltre, in qualità di vincitore al Festival di Sanremo, parteciperà con Mahmood all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e quindi le date nei club previste durante la seconda settimana di maggio sono state riprogrammate a fine mese: le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date.

Blanco, voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a BRIVIDI – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia – Blanco è pronto a tornare sul palco portando tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili a partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00 su vivoconcerti.com

CALENDARIO CLUB

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Domenica 8 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON

Lunedì 9 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON

Venerdì 13 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

Sabato 14 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA

CALENDARIO ESTIVO

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY NUOVA DATA

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL NUOVA DATA

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL NUOVA DATA

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST NUOVA DATA

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA NUOVA DATA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR NUOVA DATA

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA NUOVA DATA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO NUOVA DATA

