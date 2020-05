Minacce e insulti, il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina finiscono sotto scorta

Scorta per il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana e per il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Come riporta “Il Sole 24 Ore”, due dei politici più chiacchierati e discussi delle ultime settimane sono finiti nel mirino di alcuni “haters” che si sono riversati sui social per minacce e insulti. Nel caso del Governatore, la situazione era sfociata addirittura in due murales con pesanti accuse nei suoi confronti e questo ha convinto la Prefettura ad assegnargli una scorta.

“Alcuni quotidiani oggi scrivono che mi è stata assegnata la scorta. Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta, ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia” conferma lo stesso Fontana.

Protezione anche per la Azzolina che da tre giorni viene scortata da agenti della Guardia della Finanza. La ministra non aveva scorta nonostante la sua posizione istituzionale ma anche lei, dopo essere stata oggetto di insulti social, è stata attenzionata dalle Forze dell’Ordine per tutelare la sua salute.

