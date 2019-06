Sono rimaste in 4 per giocarsi il Mondiale Under 20: martedì l’Italia di Paolo Nicolato si giocherà un posto in finale contro l’Ucraina

Il Mondiale Under 20 non finisce di regalare sorprese ed emozioni, avvicinandosi sempre più alla finale del 15 giugno. L’Italia ha superato anche il Mali ed è entrata tra le prime 4 del Mondo nella categoria.

Gli azzurri di Paolo Nicolato adesso scenderanno in campo martedì per sognare in grande e fare meglio del 3° posto di due anni fa. Tra l’Italia e la finale ci sarà l’Ucraina che, a sorpresa, ha battuto 1-0 la Colombia e si è conquistata il posto in semifinale. Appuntamento con la storia alle 17:30 allo stadio GOSiR di Gdynia.

L’altra semifinale vede altre due sorprese: l’Ecuador (sconfitto dall’Italia nella fase a gironi) ha superato per 2-1 gli Stati Uniti di Timothy Weah. Non è bastato il gol del figlio del grande George per evitare la sconfitta contro i sudamericani che accedono in semifinale.

Di contro ci sarà la Corea del Sud che, in un match incredibile, ha superato il Senegal ai calci di rigore. Dopo il 2-2 segnato dal difensore coreano Lee Ji-Sol al minuto 99, i supplementari hanno visto il Senegal andare sotto e pareggiare il match al 121′ con il gol di Ciss. Ai tiri dal dischetto, l’errore decisivo è stato di Diagne, il capitano della selezione africana e che ha lanciato gli asiatici in semifinale.

I risultati dei quarti

Colombia-UCRAINA 0-1

ITALIA-Mali 4-2

Usa-ECUADOR 1-2

COREA DEL SUD-Senegal 6-5 dcr (3-3 dts)

Le semifinali del Mondiale Under 20

Ucraina-Italia – 11 giugno ore 17:30

Ecuador-Corea del Sud – 11 giugno ore 20:30