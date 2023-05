Monica Sirianni: morta ex concorrente del Grande Fratello

di Rita Milione

È morta all’età di 37 anni mentre si trovava con gli amici in un bar a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, l’ex concorrente del Grande Fratello 12 Monica Sirianni. La giovane è diventata nota al pubblico partecipando al Grande Fratello nel 2011: aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi.

L’edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti c’erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Dopo la partecipazione al reality aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione. All’interno della Casa Monica ha iniziato una storia d’amore con Fabrizio Conti, per il quale ha lasciato il suo fidanzato dell’epoca, Diego Bevilacqua. La loro storia però è finita non molto dopo la fine del reality.

Secondo quanto riferiscono i giornali locali che per primi hanno dato la notizia della sua scomparsa, la donna ha accusato un malore improvviso: gli amici che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale.