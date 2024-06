Montecorvino, furgone prende fuoco in strada: nessuna vittima

di Antonio Jr. Orrico

Una tragedia sfiorata. Questa mattina, alle 9, in zona Bivio Pratole, frazione di Montecorvino Pugliano, nei pressi del cimitero militare inglese, un furgone che trasportava materassi ha causato un incendio in strada durante la marcia. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire. I passanti hanno prontamente avvertito i Vigili del Fuoco della Compagnia di Salerno.

Questi ultimi sono intervenuti in breve tempo per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nell’incidente di Montecorvino, fortunatamente, non c’è stata alcuna conseguenza nei confronti dell’autista, che è rimasto illeso nell’incendio. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale, che si è occupata di ristabilire la circolazione e di disciplinare la viabilità.