G7: qual è il programma 2024 e chi partecipa

di Rita Milione

Il 50° vertice del G7 si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2024, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi, presso il resort Borgo Egnazia, in Italia. Il vertice sarà presieduto da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e vedrà la partecipazione di Papa Francesco.

All’incontro partecipano i capi di Stato o di governo di quelle che sono considerate le sette maggiori economie mondiali. Parliamo dei presidenti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. I leader politici che parteciperanno agli incontri di tutti la tre giorni saranno:

Justin Trudeau, Primo ministro del Canada;

Emmanuel Macron, Presidente della Francia;

Olaf Scholz, Cancelliere della Germania;

Fumio Kishida, Primo ministro del Giappone;

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell’Italia;

Rishi Sunak, Primo ministro del Regno Unito;

Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti;

Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo;

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

Il programma

Il primo incontro sarà dedicato al tema dell’Africa, del cambiamento climatico e dello sviluppo. Nel primo pomeriggio si affronterà la questione della guerra in Ucraina. Due gli incontri previsti: il primo nel formato “G7 + Ucraina” e quindi con la partecipazione di uno degli ospiti più attesi, Volodymyr Zelensky e poi il secondo, con la partecipazione solo dei “Sette Grandi”. In serata, nuova cerimonia delle bandiere e altra foto di famiglia, prima dell’arrivo degli altri ospiti, stavolta accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La giornata di venerdì si aprirà invece con un confronto dedicato alle migrazioni. Nella tarda mattinata, spazio a un incontro sull’Indo-Pacifico e la Sicurezza Economica, comprensivo – si legge – di “una colazione di lavoro”. Verso l’ora di pranzo arriverà Papa Francesco e si terrà la sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Il Santo Padre affronterà però anche gli incontri dedicati alla situazione nel Mediterraneo e alle due principali guerre in corso. L’ultimo incontro è previsto per venerdì pomeriggio con la sessione finale del vertice. Sabato mattina ci sarà il tempo degli ultimi incontri bilaterali prima della conferenza stampa della presidenza italiana, prevista per le 14.