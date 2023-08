Montecorvino, perde il controllo dell’auto e si schianta: paura in autostrada

di Rita Milione

Attimi di paura questa mattina poco dopo l’uscita autostradale di Montecorvino in direzione Salerno, dove un auto, una Fiat Punto, con a bordo tre ragazzi si è schiantata, per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto alle ore 8:20 circa. Sul posto è giunta la Polizia Stradale e il personale di Anas. Circa un chilometro di rallentamenti in autostrada.