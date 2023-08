Oroscopo Branko martedì 1 agosto 2023: Gemelli instabile

Ariete Cari Ariete, la vostra compatibilità con gli altri è in costante ascesa. Dal punto di vista finanziario dovrete fare i conti con qualche intoppo che potrebbe sempre accadere e che non dovrà spiazzarvi.

Toro Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete troppo concentrati sulla vostra carriera. Pensate anche alla vostra vita privata. Forse dovreste rivedere un po’ le vostre priorità. Attenti alle spese.

Gemelli Cari Gemelli, state attraversando una fase un po’ instabile soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. La vostra energia e la vostra creatività sono al top e questo vi aiuterà a compensare quello che vi sta mancando dal punto di vista affettivo.

Cancro Cari Cancro, sta per scoppiare in voi una grande voglia di evasione e di avventura. La salute vi preoccupa un po’, quindi dovrete cercare di prendervi cura di voi stessi.

Leone Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 agosto 2023), sono in arrivo dei momenti molto fortunati. Attenti però a non correre troppo con la fantasia. Il lavoro vi indurrà a tenere bene i piedi per terra.

Vergine Cari Vergine, in questo momento vi è facile andare d’accordo con chiunque. In amore e nelle finanze le cose sono un po’ traballanti in questo momento, ma si tratta solo di una fase passeggera.

Bilancia Cari Bilancia, vi stanno venendo a mancare le energie e vi sentite piuttosto fiacchi e demotivati. La fortuna vi ha un po’ voltato le spalle e anche a livello finanziario le cose non stanno girando per il verso giusto. Tenete duro.

Scorpione Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se dal punto di vista della compatibilità con gli altri le cose stanno girando per il verso giusto, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’aspetto lavorativo.

Sagittario Cari Sagittario, state vivendo un periodo contrassegnato da alti e bassi. Forse dovreste farvi circondare da persone che capiscono e siano in grado di assecondare il vostro stato d’animo.

Capricorno Cari amici del Capricorno, la vostra vita sentimentale e finanziaria è un po’ sottotono a causa di qualche conflitto planetario che vi sta arrecando dei disagi. Per quanto riguarda la salute, ci sarà qualche piccolo intoppo che non dovrà mettervi paura.

Acquario Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 agosto 2023), in questo momento la vostra energia è davvero travolgente e riesce a contagiare anche le persone che vi stanno accanto. Dal punto di vista sentimentale dovrete affrontare un periodo di calo che sarà solo transitorio.