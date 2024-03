Montecorvino Rovella, si schianta con la moto: 26enne in fin di vita

di Rita Milione

Momenti drammatici a Montecorvino Rovella sulla SR 164, dove una vettura avrebbe urtato un motociclo. A causa del sinistro, il giovane in sella alla moto avrebbe impattato contro la recinzione di un’abitazione distante circa 92 metri dal luogo dell’incidente.

Velocemente, sul posto sono giunti i militari della Norm-sezione radiomobile di Battipaglia per effettuare le indagini e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale. Attualmente, il 26enne di Montecorvino Rovella – come riporta il quotidiano La Città – è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.