Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo: l’incontro a Messina

di Rita Milione

Si è riunito ieri in prefettura a Messina il gruppo di lavoro costituito a seguito del “Protocollo d’intesa finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e delle devianze giovanili” siglato nel 2022. Nel corso dell’incontro, presieduto dal prefetto Cosima Di Stani, sono stati richiamati alcuni recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato l’esistenza nel capoluogo di una problematica di disagio giovanile, di bullismo e di cyberbullismo, fenomeno oggi molto frequente per l’utilizzo incontrollato dei social network.

È stata sottolineata, inoltre, la delicatezza del tema e il ruolo importante delle istituzioni e della formazione del personale medico per individuare quanto prima i segnali di eventuali atti di bullismo nell’ambito di contesti di marginalità sociale e familiare. Durante la riunione sono stati illustrati, altresì, i numeri relativi alla situazione della giustizia minorile, che mettono in luce una condizione dei minori particolarmente delicata e a volte a rischio di ingerenze della criminalità organizzata.

In questo contesto è emersa la necessità di proseguire nelle azioni di sensibilizzazione alla cultura della legalità, già in corso grazie a una serie di incontri formativi organizzati nelle scuole messinesi dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per far fronte alla problematica in questione, il prefetto ha previsto la convocazione di un nuovo tavolo in cui le istituzioni coinvolte potranno presentare le proprie proposte sulle attività di contrasto ai fenomeni oggetto del protocollo, al fine di predisporre un piano provinciale che tenga conto di tutti i bisogni prioritari emersi dal confronto.