L’agenzia di rating taglia le stime del prodotto interno lordo da +0,5% a -0,5%. Moody’s inoltre sottolinea anche il rischio di una recessione globale

Brutte notizie per l’economia italiana. L’agenzia di rating Moody’s, una delle più accreditate e conosciute al mondo, ha diffuso le stime per l’anno in corso. “L’economia italiana è probabilmente in recessione.“ questa la dura sentenza degli analisti di Moody’s. L’agenzia infatti prevede una probabile contrazione del PIL nel primo trimestre del 2020 e taglia nello scenario di base dell’evoluzione del coronavirus a -0,5% la stima di crescita per il 2020. In caso di un impatto più prolungato del coronavirus, la stima per l’economia italiana arriva a -0,7%.

Ma non solo l’Italia sarà colpita dalla recessione da Coronavirus. Secondo l’agenzia il problema potrebbe diventare globale. “Con la diffusione sempre più ampia del coronavirus”, spiegano gli analisti “i rischi di recessione globale sono aumentati.” Secondo Moody’s, “più lungo sarà l’impatto sull’attività economica, più sarà dominante uno shock di domanda che porterebbe a dinamiche recessive.”

La nota agenzia di rating ha infatti tagliato la stima di crescita globale per il 2020 al 2,1% da 2,4% di Febbraio. In uno scenario di impatto economico prolungato del virus, la stima potrebbe scendere a 1,4%.

Un primo segnale sono le borse nazionali. Parigi perde il 4,20%, Londra il 3,74%, Francoforte il 3,7%, Madrid il 3,45%. Anche Milano con il Ftse Mib cede il 3,8%, e non è assolutamente un buon segnale. Dal punto di vista economico, si sta concretizzando un ecatombe senza precedenti, che non mancherà di fare disastri anche per quel che riguarda la micro-economia di ogni singola nazione.

Leggi anche