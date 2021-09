Morta la moglie di Dodi Battaglia, il chitarrista e cantante dei Pooh

Dodi Battaglia ha annunciato questa mattina tramite un post su Facebook la morte di sua moglie Paola

Dodi Battaglia, classe 1951, chitarrista, cantante e cantautore dei Pooh, ha annunciato questa mattina sul suo profilo Facebook la morte di sua moglie Paola Toeschi che si è spenta dopo una lunga malattia.

Paola Toeschi, volto noto della pubblicità, lascia l’ex dei Pooh ed una figlia all’età di soli 51 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro un tumore che l’aveva colpita al cervello. La moglie di Dodi Battaglia aveva raccontato la sua lotta con il male “oscuro” rappresentato non solo dalla malattia, ma dalla paura della stessa nel suo libro “Più forte del male” pubblicato nel 2016. Perchè dopo la conoscenza della malattia, che entra nella tua vita sconvolgendone i piani, arrivano poi le difficoltà nel gestire gli stati d’animo che subentrano con l’inaspettato e non programmabile. La Toeschi aveva parlato del tumore come qualcosa che arriva “e avvelena i momenti, le ore, le giornate” e “la vita cambia colore assumendo quella patina di grigio ed il nemico più difficile da sconfiggere è la paura”.

La Toeschi raccontò nel suo libro come la positività e la determinazione avessero svolto un ruolo fondamentale, ma dando principalmente importanza al ruolo della fede nel percorso.