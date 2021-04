Milva era cantante e attrice e aveva ottantadue anni. Ha passato una carriera intera divisa tra musica e teatro. Nel 2010 aveva smesso

Una diva del passato se n’è andata ufficialmente. A 82 anni, ci ha lasciati Milva, nota cantante e attrice che ha dato lustro alla musica italiana. Da un po’, l’artista aveva perso la coscienza del tempo e della memoria. Viveva nella casa di via Serbelloni, pieno centro di Milano, con la fida segretaria Edith e l’affetto incondizionato della figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. Con Mina e Ornella Vanoni, è stata protagonista della musica italiana dagli anni Sessanta. Si è contraddistinta, però, per il suo eclettismo puro. Cantante ma anche attrice, pop a Sanremo, dove fu in gara per quindici volte senza mai vincere.

“Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera (…) che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale (….). Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro.” aveva scritto nel 2010 sulla sua pagina Facebook. Maria Ilva Biolcati era nata a Goro il 17 Luglio del 1939. Giovanissima, nel 61, ventiduenne timida e naif, magra e longilinea come è sempre rimasta, dotata di una estensione vocale straordinaria, approda al festival di Sanremo, dove si qualifica terza con Il mare nel cassetto.

Incomincia, nel frattempo, anche la carriera cinematografica. Milva, infatti, si è sempre contraddistinta per un eclettismo senza eguali e per avere una facilità di lingua e una voce fuori dal comune.