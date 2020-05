Si è spento all’età di 19 anni Andrea Rinaldi, giovane calciatore in forza al Legnano: non ce l’ha fatta a superare un’aneurisma cerebrale

Il calcio italiano piange la prematura ed improvvisa scomparsa di Andrea Rinaldi: il giovane calciatore, 19enne, si è spento all’ospedale di Varese dove era stato ricoverato per via di un aneurisma che lo ha colpito nella giornata di venerdì.

Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi e sono peggiorate fino al punto da arrivare alla drammatica notizia, annunciata dall’AC Legnano, suo club di appartenza. Rinaldi, neanche ventenne, ha militato nelle giovanili dell’Atalanta. Immediati sono arrivati i primi messaggi di cordoglio per la sua prematura ed improvvisa scomparsa.

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club: “L’AC Legnano, il mondo lilla, la città e l’intero universo calcistico, a tutti i livelli, oggi vivono uno dei loro giorni più sconvolgenti. Andrea Rinaldi, il nostro guerriero, ci ha lasciato. Un aneurisma lo ha strappato alla vita a 20 anni non ancora compiuti, nel fiore degli anni, con una vita davanti e con una carriera che prometteva traguardi luminosi. Una tragedia improvvisa e sconvolgente, impossibile anche solo da immaginare“.

“Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi – scrive il presidente del Legnano, Giovanni Munafò –. Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia; siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.

