Morto l’ex ministro Antonio Martino, aveva 79 anni

L’ex ministro Antonio Martino è deceduto alla veneranda età di 79 anni. L’uomo era stato responsabile degli Esteri e della Difesa

Un altro uomo della Repubblica se n’è andato via. È morto, infatti, l’ex ministro Antonio Martino. L’uomo era un economista, aveva 79 anni. Era stato ministro degli Affari esteri e della Difesa rispettivamente nel Governo Berlusconi I e nei governi Berlusconi II e III. L’uomo è nato a Messina ed era figlio di Gaetano, uno dei padri dell’odierna Unione Europea.

Martino era anche docente di storia e politica monetaria e preside della facoltà di Scienze politiche della Luiss di Roma. Il politico entrò ufficialmente in Forza Italia nel 1994. Silvio Berlusconi diceva spesso che l’economista aveva la tessera numero due del partito. I primi passi in politica li aveva compiuti con i liberali. Infatti, nel Dicembre 1988 era stato candidato di minoranza alla segreteria del PLI.

Successivamente, è stato deputato per ben sei legislature, fino allo scorso 2018. Martino si definiva “semplicemente liberale“, e riteneva che il fallimento delle politiche stataliste è dovuto a ragioni non solo tecnico-economiche, ma ancor prima etiche e filosofiche. Da ricordare sono i suoi scontri con Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, più volte accusato di avere delle posizioni, in realtà, illiberali e contro il mercato.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio per il politico è stato Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, tramite Twitter.

“È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di Antonio Martino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una voce libera che ci mancherà.” ha scritto il leader di centrosinistra.