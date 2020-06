Carlo Ubbiali, leggenda del Motociclismo e pluri iridato, si è spento all’età di 90 anni. Nella sua carriera, 9 titoli mondiali e 8 italiani

Una leggenda del motociclismo se ne va: si è spento nella giornata odierna Carlo Ubbiali, 90 anni e grande protagonista nel mondo delle due ruote negli anni ’50, collezionando un gran numero di titoli tra mondiali e nazionali.

È considerato uno dei più titolati tra i piloti italiani, insieme a Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Ubbiali era ricoverato da tempo all’ospedale di Bergamo a causa di una crisi respiratoria ed oggi è stato annunciato il decesso. Si tratta di uno dei primi grandi piloti del dopo guerra con 8 titoli mondiali conquistati (6 nella 125 e 3 nella 250) più altri 8 titoli italiani con 39 corse vinte su 74 totali disputate. Nei suoi duelli con Tarquinio Provini, uno dei grandi rivali del tempo sulle due ruote, Carlo Ubbini veniva ‘ridipinto’ come nell’accoppiata Coppi-Bartali del ciclismo.

Lo scorso 16 dicembre aveva ricevuto il riconoscimento del “Collare d’Oro”, onorificenza del CONI, una delle più alte che vengono conferite con cerimonia tenutasi al Foro Italico.

Appresa la notizia della scomparsa di Ubbini, immediato è arrivato il messaggio di cordoglio e ricordo da parte di Giacomo Agostini. Queste le sue parole: “Quando avevo 10 anni sognavo di diventare come lui. Per me è stato un grande esempio ed una fonte di ispirazione. Un vero e proprio punto di riferimento. Quando venni ingaggiato dalla MV Augusta, chiesero a lui informazioni su di me“.

