Non è mai sazio: Marc Marquez conquista anche la pole position a Motegi, in Giappone. Il pilota della Honda domina il Q2 e si mette alle spalle due gradite sorprese: Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Le due Petronas si dimostrano ancora una volta la sorpresa di stagione.

Dopo il Q1 chiuso con la qualificazione di Cal Crutchlow e Alex Rins (quest’ultimo ha beffato il padrone di casa Nakagami per 34 millesimi), il turno decisivo vede Marquez dominare fin dall’inizio, scendendo sotto il muro dell’1:46. Dietro si scatenano le Petronas, Vinales e Miller, a caccia di un posto in prima fila.

A spuntarla sono Morbidelli e Quartararo: la sorpresa è l’italiano che si avvicina di molto al tempo ottenuto da Marquez, grazie a due ottimi giri, e si piazza al 2° posto. Male gli altri italiani: soltanto 7° Andrea Dovizioso, lontano con la sua Ducati, ma fa meglio del suo compagno di squadra Petrucci. Invece, molto distaccato Valentino Rossi con la sua Yamaha: il Dottore è 10°. Addirittura penultimo Andrea Iannone.

Per Marquez, questa pole position segna un altro importante traguardo: lo spagnolo non aveva mai ottenuto la prima casella prima della gara in Giappone ed era l’ultima tappa mancante dei circuiti presenti in stagione. Un’annata strepitosa per l’otto volte Campione del Mondo.

