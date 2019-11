Maverick Vinales domina e vince il GP della Malesia, davanti ad un super Marquez; terzo posto per Dovizioso, che batte in volata Valentino Rossi

A Sepang, Maverick Vinales si aggiudica il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione della MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha domina fin dai primi giri ed ottiene il successo davanti a Marc Marquez e Andrea Dovizioso.

Il Campione del Mondo iridato – dopo la caduta di ieri – effettua una straordinaria partenza dall’11° posto, risalendo dopo poche curve già nei pressi dei primi 3. Alla fine della gara si prende il posto d’onore dietro Vinales, distaccato di tre secondi. Ma i 20 punti conquistati da MM, gli consentono di diventare il pilota con il maggior numero di punti in una stagione di MotoGP: sono 395, il precedente record apparteneva a Jorge Lorenzo (14° oggi) nel 2010 con 383.

A completare il podio, un grande duello tutto italiano quello tra Dovizioso e Valentino Rossi. Sorpassi e controsorpassi ma a spuntarla è il pilota della Ducati, che sopravanza il Dottore di pochi decimi e ottiene un terzo posto importante, dopo la partenza dal 10° posto.

E le Petronas? Quartararo delude: partito in pole position, il Rookie non riesce a mantenere la posizione fin dalla partenza e lentamente scivola dietro, fino al 7° posto finale, sopravanzato anche dal compagno di squadra Morbidelli. Un vero peccato per il francese, dominatore tra prove libere e qualifica.

Prima dell’inizio della gara, c’è stato un momento toccante per ricordare Afridza Munandar, scomparso nella giornata di sabato durante l’Asian Talent Cup, proprio a Sepang.

Tra due settimane ci sarà la passerella finale: la MotoGP saluterà l’annata 2019 con l’ultimo Gran Premio, quello della Comunità Valenciana. Ed è proprio nell’ultima gara che si deciderà il Mondiale costruttori: infatti, con il risultato ottenuto oggi, la Ducati supera la Honda (di cui compete però il ‘solo’ Marquez) di due punti e cercherà di ottenere il titolo.

Leggi anche