Naomi Campbell senza età, diventa mamma a 53 anni

di Germana Giardullo

Naomi Campbell è una supermodella britannica di origini giamaicane, nata il 22 maggio 1970 a Londra, nel Regno Unito. È considerata una delle modelle più famose e influenti di tutti i tempi. Ha iniziato la sua carriera all’età di 15 anni e rapidamente è diventata un volto iconico dell’industria della moda. Ha sfilato per numerosi marchi di moda di alta classe e ha lavorato con importanti fotografi di moda.

La Campbell con un annuncio su Instagram ha annunciato la sua seconda gravidanza all’età di 53 anni.

“Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo“, ha scritto ancora la Campbell nel commento alla foto su suo profilo Instagram seguito da 15,2 milioni di persone.

Campbell è nota per la sua straordinaria bellezza e per il suo stile di passerella unico. È stata la prima donna di origine afroamericana a comparire sulla copertina della rivista Vogue francese, britannica e americana. Ha anche ottenuto riconoscimenti per il suo impegno filantropico, sostenendo cause come la lotta contro l’AIDS e la promozione dei diritti umani.

La carriera di Naomi Campbell non si è limitata solo al mondo della moda, ma si è estesa anche a campi come la recitazione, la musica e la produzione televisiva. Ha partecipato a diversi film, programmi televisivi e videoclip musicali.