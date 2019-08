Si chiude a Detroit, la doppia amichevole tra Napoli-Barcellona: i blaugrana dilagano nel secondo tempo e segnano 4 ai ragazzi di Ancelotti

Napoli-Barcellona, atto secondo. A Detroit, va in scena la seconda sfida tra partenopei e blaugrana per la tournée americana dei ragazzi di Carlo Ancelotti.

Dopo la sconfitta per 2-1 a Miami, gli azzurri questa volta reggono soltanto un tempo e cedono con un netto 4-0. Le reti vengono segnate in 15 minuti (dal 48′ al 63′): apre le marcature Luis Suarez e poco dopo arriva subito il raddoppio di Griezmann, ma la difesa napoletana in entrambi i casi per le posizioni di fuorigioco dei calciatori di Valverde.

Ma il Barça pensa poco agli episodi e dilaga col passare dei minuti: ancora il Pistolero Suarez e poi ancora con Ousmane Dembelé calano il poker e chiudono il match, mandando in archivio la doppia amichevole recitando Barcellona-Napoli 2-0.

Prima della partita, Ancelotti ha perso Milik per un affaticamento muscolare mentre molti appunti negativi per gli uomini scesi in campo nel secondo tempo e rimasti schiacciati dall’onda d’urto blaugrana (priva di Messi, infortunato). Da registrare ancora qualcosa e il tecnico di Reggiolo attende ancora qualche colpo per provare a contrastare il regno della Juventus.

Adesso il rientro a Napoli per continuare la preparazione, in vista della prima giornata di campionato contro la Fiorentina di Montella.