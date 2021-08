Napoli, colpo Anguissa: fatta per il centrocampista del Fulham

Il Napoli completa il centrocampo con l’acquisto di Zambo Anguissa. Prestito con diritto di riscatto: oggi le visite mediche e poi la firma

Il rinforzo a centrocampo arriva proprio nelle ultime ore di mercato, si tratta di Zambo Anguissa, mediano del Fulham, che negli ultimi anni ha mostrato tante cose buone in Premier League. Certo non è un giocatore da Championship (la Serie B inglese, per intenderci!), l’attuale categoria in cui competono i bianconeri d’Inghilterra.

Anguissa farà oggi le visite mediche per poi mettere nero su bianco e diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che si aggirerà sui dieci milioni di euro. Spalletti ora avrà a disposizione un centrocampo più numeroso, visti anche gli infortuni di Demme e Zielinski.

Tecnicamente e tatticamente andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Bakayoko, promesso sposo del Milan. Le caratteristiche sono molto simili: fisicità, rottura e una buona tecnica, non sopraffina. Non è un giocatore che garantisce gol, ma al Napoli già c’è chi lo fa. Sicuramente non sarà più Petagna, con il calciatore che dovrebbe salutare i partenopei e volare verso la Liguria, destinazione Sampdoria, proprio dopo aver messo a segno il suo ultimo sigillo contro i rivali del Genoa.