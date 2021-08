Troppa Roma per la Salernitana: poker all’Arechi. La photogallery

All’Arechi, la Roma di Mourinho cala il poker nel secondo tempo e non lascia scampo alla Salernitana di Castori. Le foto a cura di Alfonso Maria Salsano

La Roma di Josè Mourinho si conferma dopo la vittoria all’esordio contro la Fiorentina e gli altrettanti sucessi contro il Trabzonspor in Conference League. Allo stadio Arechi, la Salernitana viene travolta per 4-0 dai giallorossi (QUI cronaca e pagelle), che così rovinano la festa per i tifosi granata che riassaporavano il ritorno della Serie A nella propria casa dopo 23 anni.

Per i ragazzi dello Special One, il successo è maturato nella seconda frazione di gioco dopo che la squadra di Castori aveva tenuto alla grande nel primo tempo. Ma dopo il gol di Lorenzo Pellegrini al 4′, la Roma si è scatenata ed ha chiuso il match con le reti di Veretout, Abraham (1° gol in giallorosso) ed ancora con il suo capitano, autore di una doppietta. La Salernitana si rammarica solo per la chance sprecata da Bonazzoli che poteva riaprire la gara.

Dopo due giornate di campionato ed arrivati alla prima sosta della stagione, la Roma sale a quota 6 punti in classifica, a punteggio pieno con Inter, Napoli, Lazio e Milan, mentre la Salernitana chiude senza aver raccolto un punto, così come il Venezia, il Torino, il Genoa ed il Verona.

La photogallery

Ecco le migliori immagini di Salernitana-Roma attraverso gli scatti di Alfonso Maria Salsano: