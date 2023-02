Napoli, cosa stanno combinando Osimhen e Kvaratskhelia?

Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo. Il secco 0-3 ai danni dello Spezia porta la firma dei due autentici fenomeni che si stanno caricando la squadra sulle spalle a suon di reti e prestazioni sontuose: Osimhen e Kvaratskhelia. Il duo di fenomeni sta scrivendo un capitolo indelebile nella storia azzurra. Sono 16 le reti messe a segno dal Nigeriano, che in sole 17 presenze in Serie A si candida di diritto ad essere il capocannoniere assoluto del campionato. Il talento georgiano con la maglia numero 77, invece, di reti ne ha messe a segno 8, condite da ben 11 assist. È grazie a loro due che il Napoli di Spalletti viaggia in solitaria al primo posto in classifica, marcando un distacco di ben 13 punti dalla diretta inseguitrice Inter, e di +16 dalla terza della classe Milan.

Viene da chiedersi se, alla luce degli unici due scudetti vinti dagli azzurri nel segno di Diego Armando Maradona, questo campionato sarà ricordato in futuro con altrettanta nostalgia ed altrettanto eroismo. Gli uomini di Spalletti stanno compiendo un autentico miracolo, soprattutto tenuto conto del fatto che in estate il Napoli ha compiuto una vera e propria rivoluzione, lasciando partire i senatori e rimpiazzandoli con calciatori sconosciuti o poco noti.

Cosa succederà in futuro ce lo dirà solo il tempo, quel che è certo è che gli azzurri stanno scrivendo la storia.