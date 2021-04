Il futuro di Gattuso al Napoli è in bilico, con il tecnico che potrebbe cambiare aria. Visita di De Laurentiis a Spalletti: l’offerta

Il Napoli è in un ottimo stato di forma e discutere di allenatori non è di certo il primo pensiero dell’ambiente. Stando a Calciomercato.it, De Laurentiis avrebbe intenzione di convincere Spalletti per la prossima stagione ed iniziare un nuovo progetto. Il tecnico non allena da quando ha lasciato l’Inter e la piazza partenopea ha bisogno di ambizioni e di un condottiero in grado di perseguirle.

Il futuro di Gattuso non dipende certo dal suo lavoro, che sta portando avanti con estrema professionalità. Il Napoli è in lotta per un posto Champions League e ha mostrato un ottimo calcio. Discutere “ringhio” non sarebbe di certo giusto. Ma il rapporto tra il tecnico (tentato dalla Fiorentina) e il presidente sembra ormai al capolinea.

Con Sarri sempre più vicino alla Roma e Allegri tentato dal ritorno alla Juventus o dalla Premier League, le alternative restano poche. Il Napoli sembra plasmato alla perfezione per il 4-2-3-1 di Spalletti, con qualche modifica da operare ma senza cambiare troppe carte in tavola. De Laurentiis è al lavoro per cercare di adoperare le scelte giuste anche da un punto di vista finanziario, per cercare di affrontare i problemi che il Covid sta creando ai club.