Corriere dello Sport – La Roma punta Sarri per la prossima stagione. Fissato l’incontro tra Ramadani e Tiago Pinto: Fonseca lascerà la panchina

Fonseca non sarà confermato alla Roma, a prescindere dal percorso in Europa League. Questo è quanto emerge dal Corriere dello Sport, che ha rivelato il futuro allenatore giallorosso, che dovrebbe essere Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus ha lasciato da vincente e vuole riprendere con un progetto ambizioso, come quello dei Friedkin.

L’incontro tra Ramadani (agente di Sarri) e Tiago Pinto è atteso nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. I contatti sono già stati avviati da tempo con entrambe le parti favorevoli a darsi la mano. L’idea del presidente della Roma è di affidare la panchina ad un allenatore italiano e preparato, con anni di carriera alle spalle e che possa dar vita ad un progetto di crescita, valorizzando i giovani e il gioco giallorosso.

Sarà fondamentale fare chiarezza sulla composizione della squadra, per non ripercorrere gli errori visti alla Juventus, dove comunque ha lasciato con l’impronta dello scudetto. La Roma ha giocatori tecnici che fanno al caso di Sarri, ora tocca aggiustare qualche tassello per rendere la squadra maggiormente competitiva. Le basi ci sono, si attende la fumata bianca.