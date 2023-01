Napoli-Juventus: dove vedere il big match della 18ª giornata

Tra pochi istanti assisteremo ad uno degli incontri sportivi più importanti dell’attuale campionato di Serie A, giunta alla sua 18esima giornata: stiamo parlando di Napoli-Juventus. Dopo la fine dei Mondiali di calcio che hanno visto trionfare l’Argentina sulla Francia, la Serie A è tornata in campo da diversi giorni e quella che si annunciava già un big match è diventato ancor di più di maggiore interesse, non solo per chi tifa le dirette interessate, ma anche per chi non vuole mancare a questo scontro diretto.

L’attenzione sulla partita che si giocherà oggi venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è tanta: da una parte abbiamo in casa la squadra napoletana che è al momento al primo posto della classifica con un largo vantaggio sulle sue rivali; dall’altra abbiamo la “Vecchia Signora” che proviene da una streak di vittorie che hanno dato man forte alla macchina della Juventus che sembrava molto affannata a inizio campionato.

Napoli-Juventus dove vederla

In tanti quindi sono alla ricerca del metodo perfetto per seguire ogni tiro ed ogni passaggio dell’anticipo di questo venerdì sera. Al momento l’unico metodo legale per poter vedere la partita di Napoli-Juventus è tramite la piattaforma DAZN. Per poter seguire tutte le partite della Serie A è necessario iscriversi con un piano di fruizione più comodo alle proprie esigenze.

C’è la possibilità di sottoscrivere un piano Standard che prevede tutti gli sport disponibili su DAZN: la Serie A TIM, LaLiga, il basket, l’UFC, il tennis, l’NFL e molto altro a partire da 29,99 € al mese . Si possono registrare con un account fino a 6 dispositivi , si può fruire dei contenuti su massimo due dispositivi connessi sulla stessa e unica rete internet.

In alternativa c'è il piano Plus che prevede sempre gli stessi sport del piano Standard ma con la possibilità di registrare sullo stesso account fino a 7 dispositivi e di poter usare la piattaforma in contemporanea sempre con due schermi ma anche con due reti internet domestiche differenti. Il prezzo parte da 44,99 € al mese.

Non c’è null’altro da aggiungere. Mettetevi comodi e che vinca il migliore!